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Bakan açıkladı! Poşetten sonra sıra onlara geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.

Bakan açıkladı! Poşetten sonra sıra onlara geliyor

Çevre ve  Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in  100. Yıl Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde  düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığına işaret eden Kurum,  "Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik.  Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık  kaynağında ayrıştırıyoruz." diye konuştu.

'2021 YILINDA BAŞLIYOR'

Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran  Kurum, şunları kaydetti:

"Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito  uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri  verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla  birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde  70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı  koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz."

 

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