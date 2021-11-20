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Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru geliniyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuğçe Yakıcı isimli küçük bir kızın Rize-Artvin Havalimanına ilişkin son durumu anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru geliniyor!

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize-Artvin Havalimanındaki son durumu Tuğçe'den alıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğçe Yakıcı, videosunda, memleketiyle bir kez daha gurur duyduğunu, yeşil ile mavinin buluştuğu Rize'de bir yeniliğin daha bitmek üzere olduğunu belirtti.

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru geliniyor!

PROJE BİTMEK ÜZERE

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yapımının bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Yakıcı, şunları kaydetti:

"Üstelik bu dolgu sahası 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde 10 katlı binaya eş değer yükseklikte güçlü bir dolgu sahası. Bittiği zaman dünyadaki her türlü uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında, dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Teşekkürler memleketim. Emeği geçen tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyorum."

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru geliniyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edinilen bilgiye göre, projede yüzde 82 genel ilerleme sağlandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru geliniyor!

Projede yapım işlerinin yıl sonunda tamamlanması, ardından havalimanının sertifikasyon ve uluslararası uçuş ağına eklenmesiyle ilgili süreçlerin başlatılması planlanıyor.

Karaismailoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

 

 

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