Bakan Akar acı haberi verdi: 1 şehidimiz var

Bakan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun kapalı oturumu sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin yönelttiği İdlib'de bir saldırı olduğuna yönelik iddialar üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiğine dair sorusu üzerine, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." dedi.