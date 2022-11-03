Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı! Terörle mücadeledeki son durumu açıkladı, gözdağı verdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Bakan Hulusi Akar, Harekat Merkezine geçerek Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu’na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaparak sahadaki son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Akar, birliklere talimat da verdi.

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" MEHMETÇİĞİN ALIN TERİYLE ASİL MİLLETİMİZİ 40 YILDIR BAŞINA MUSALLAT OLAN TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

“Terörü kaynağında kurutmak” esasıyla artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir anlayışla teröristlerle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “İnşallah sizin yaptıklarınızla, çalışmalarınızla, Mehmetçiğin alın teriyle asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.” diye konuştu.

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"NEREDE TERÖRİST VARSA BİZİM HEDEFİMİZ ORASI"

Operasyonlarda Mehmetçiğin sivillere, masum insanlara; tarihî, dinî, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, “Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız.” dedi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içinde olduğuna, bununla ilgili ciddi emarelerin bulunduğuna dikkati çeken Bakan Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok.” diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, operasyon hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız."

"BARINAK, SIĞINAK, SÖZDE KARARGÂHLARIN HEPSİ TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKILDI"

Operasyonda teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargâh olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, "Barınak, sığınak, sözde karargâhların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı. Çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor.” dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne hâline geldiğini belirtti. Akar, Türkiye’nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını anımsatan Akar, imzalanan belge kapsamında şu ana kadar Ukrayna limanlarından çıkan 10 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine sevk edildiğini anımsattı.

LİMANDAN AYRILAN GEMİ SAYISI VE TAŞINAN TAHIL MİKTARI BELLİ OLDU

29 Ekim'de Sivastopol'de gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu’nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Görüşmelerimizde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğunu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını belirttik. Yapılan çalışmaların, yoğun temasların olumlu sonuçlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti.”

"KOMŞUMUZ OLAN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BU ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ BİZİM EN SAMİMİ DİLEĞİMİZ"

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Akar, “Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatına değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz.” dedi.