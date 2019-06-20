Bakan Akar NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü!
Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Akar ile Stoltenberg, Afganistan ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Akar ile Stoltenberg, Afganistan ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Yapılan açıklamada, "Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran’da Brüksel’de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı.
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