Bakan Akar: Önümüzdeki hafta başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, belirlenen takvimin yakından takip ettiklerini belirterek, "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz." dedi.

"Birçok konuda genel olarak anlaştık"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık." dedi.

"Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok"

Terör örgütleriyle iş birliğine değinen Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz."