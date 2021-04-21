Bakan Akar'dan Engin Altay'ın skandal sözlerine tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Adnan Menderes'e ilişkin sözleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal sözler sarf eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında şikayet üzerine "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

SON DAKİKA! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma başlattı