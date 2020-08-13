Bakan Albayrak: "Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında: "Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Dün akşam katıldığı televizyon programındaki mesajlarla dikkat çeken Bakan Albayrak şu açıklamaları yapmıştı: "Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak. Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız."

"Türkiye'de finansal ekonomi anlamında çok güçlü temeller üzerine oturacak bir ekonomi oluşturmamız lazım. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz."