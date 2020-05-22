Bakan Albayrak: Destek paketlerimizle tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk

Berat Albayrak'tan destek paketlerine yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:

- 5,5 milyona yakın aileye 1,000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.

- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.

- 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.

- Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.

- 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.

- 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.