Bakan Albayrak: Destek paketlerimizle tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk
Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, destek paketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Berat Albayrak'tan destek paketlerine yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadesinde bulundu.
Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:
- 5,5 milyona yakın aileye 1,000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.
- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
- 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.
- Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.
- 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.
- 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.
Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk.?️— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020
Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. pic.twitter.com/groleagFGE
HABERE YORUM KAT