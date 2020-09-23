Bakan Albayrak paylaştı! "Var gücümüzle çalışıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.

Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı: