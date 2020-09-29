Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi - Yeni Normal- Yeni Ekonomi" sloganıyla 2021- 2022- 2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı Tanıtım Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2021-2022-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programı lansmanına hoş geldiniz. İlkini Eylül 2018'de açıklamıştık. Eski ismiyle her yıl eylülde orta vadeli program adıyla açıklanan programımızı yeni ekonomi konsepti içinde her yılın eylül ayında açıklamıştık. Yurtdışı kaynaklı finansal ve makro ekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele ediyordu ülkemiz. Dengelenme süreci olarak ilk yılını ilan etmiştik. Kararlı politikalarla Türkiye muazzam bir başarı elde etti. "

"TÜRKİYE GİBİ GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBETTİ"

" Ağustos 2018'de 7.20'lere yükselen dolar kurunu 2019 yıl sonunda 5.95'lere indirdik. Cari işlemler açığını cari fazlaya çevirdik. Yüzde 6,4'lük büyüme oranını yakaladık. Covid 19'la dünya ekonomileri yeni sınamayla karşı karşıya kaldı. Ekonomik faaliyet çok sert yavaşladı. Kimi ülkeler ekonomilerini kapattı. İşsizlik tüm dünyada arttı.

Türkiye gibi gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti. Özellikle altın ithalatında hızlı artış ve turizmdeki sert düşüşle geçici bir bozulma ortaya çıktı. Salgın etkisiyle ortaya çıkan durumla nasıl mücadele edeceğimizi ve yeni ekonomi yaklaşımımızı ortaya koyacak. "

"DESTEK PAKETLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ MİLLİ GELİRİMİZİN YÜZDE 10'UNA ULAŞTI"

"Covid-19'la mücadelemizi 3 başlık üzerine inşa ettik. Birincisi iş gücü piyasamızı ayakta tutmak. İkincisi salgından etkilenen hane halkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak. Üçüncüsü temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına almak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adımlar atıldı. İhtiyaçları tüm bu doğrultuda paketlerle genişlettik. Destek paketlerinin toplam büyüklüğü covid döneminde 494 milyar TL ile milli gelirimizin yüzde 10'una ulaştı. İhtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize 1000 lira destek sağladık. Emekli aylıklarını 1000 TL'den 1500 TL'ye yükselttik."

"BİRÇOK ÜLKEDEN POZİTİF AYRIŞTIK"

"Kısa çalışma ödeneğinin süresini uzattık. İstihdamın sürekliliğini sağladık. 267,4 milyar liralık kredi finansman imkanı sağladık. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verdik. Bu yılın temmuzunda ekonomide normalleşme sürecine girildi. Birçok ülkeden pozitif ayrıştık.

İhracatta ciddi artış kaydetti. Turizm ve ulaşım gibi alanlarda toparlanma henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Yeniden canlandırmak bizim için hayati önemde.

Bu seneki yeni ekonomi programımızın ana programını yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi olarak belirledik. Her bir maddeyi ayrı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü anlatacağım. "

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME MODELİ İNŞA EDECEĞİZ"

"Yeni dengelenme ile sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz. Finansal tedbirler kaldırılacak. Salgın döneminde atılan birçok adımı normalleşme kapsamında atmaya başladık. İlgili kurumlarımız faiz likidite adımlarıyla adımlar atmaya başladığımızın örnekleridir.

Önümüzdeki haftalarda da devam edecek. İkinci temamız yeni normal. Özellikle sosyal ve ekonomik değişim Covid -19 salgınıyla dünyada değişime uğradı. Ekonomide iş yapış şekilleri yeniden şekilleniyor. Dijital dönüşüme hız kazandırarak yeni çalışma modelleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. "

"YENİ NORMALE UYUM SAĞLAYARAK GÜÇLENECEĞİZ"

"Yeni normale uyum sağlamak yeni hedefimiz olacak. Diğeri ise yeni ekonomi ise kalkınma modeli yeniden dengelenmeyi sağlayarak yeni normale uyum sağlayarak yeniden güçleneceğiz. Teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Kapsayıcı kalkınma modelini uygulayacağız.

Program dönemindeki makro ekonomik politikalarımızı konuşalım. Hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Normalleşmeyle yılın geri kalanında 4. çeyrekte ivme kaybetse de tahminlerimiz büyümenin pozitif olması. 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8, 2022-2023 büyüme beklentisi yüzde 5. "

İşsizliğin 2023'te yüzde 10,9'a düşmesini hedefliyoruz.