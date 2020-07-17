Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 1 milyon yazılımcı projesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak projeye bugün 31 yeni eğitim programının eklendiği ifade ederek eğitim sayısının 62'ye ulaştığını, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini duyurdu.

"EĞİTİM SAYISI 62'YE ULAŞTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "17 Temmuz 2020 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

? 17 Temmuz 2020

?#1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.

Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!?https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ

1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin web sitesinde proje hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, ülkeleri toplumsal dönüşüme uğratarak, ekonomideki tüm endüstrileri etkilemesiyle birlikte çağın en büyük rekabet alanı olmuştur. Bilgi teknolojilerinin her alanda çok daha fazla kullanılmasından kaynaklı olarak şirketlerin bu alandaki yetişmiş insan gücüne ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ülke olarak bu alandaki insan gücümüz istenilen seviyede olmadığından, birçok şirket bilgi teknolojilerindeki ihtiyaçlarını yurt dışından karşılamaya başlamıştır.

Aynı zamanda sınırlı sayıda bilgi teknolojileri çalışanı olması sebebiyle bu alanda çalışan kişiler, bir projede birçok rolü aynı anda üstlenmek durumunda kalmaktadır. Bu durum, çalışanlar açısından hem çok yorucu hem de işin kalitesini düşüren bir sorun haline gelmektedir. Tüm bu sebepler, 1 Milyon İstihdam Projesinin yapılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” projesi geliştirilmiştir. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bu kapsam dâhilinde kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi platformu da bilgi teknolojileri alanında online eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu uygulamaya kullanıcılar 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip edebileceklerdir.

BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam Sistemi arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 1 Milyon İstihdam sistemi içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek “eğitim-istihdam” platformu olarak hayata geçirilen 1 Milyon İstihdam Projesi, BTK Akademi online eğitim platformu entegrasyonu ile ücretsiz online eğitim imkanlarını kariyer sahibi olmak isteyen kullanıcılarına sunmaya devam etmektedir."