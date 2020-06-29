Bakan Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Ekonomik güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında , normalleşme dönemine geçilen haziran ayında aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi.Buna göre, endeks bu ay mayısa göre yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. https://t.co/rVZ206qPsx — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020

"Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah."