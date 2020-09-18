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  3. Bakan Albayrak'tan şehitlere başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak'tan şehitlere başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 2 mehmetçik için Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla millete başsağlığında bulundu.

Bakan Albayrak'tan şehitlere başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan şehitlere başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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