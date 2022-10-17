Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, şehit madenci ailelerinin kamuda istihdamına yönelik yıl sınırlandırmasının kaldırılacağına ilişkin alınan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Bartın'ın Amasra ilçesinde grizu patlaması nedeniyle meydana gelen maden kazası sonrası, hayatını kaybedenlerin ailelerinden birinin kamuda istihdam edilmesine yönelik alınan karar gündeme geldi.

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere. Yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Çalışmayı hazırlamıştık ama bu olay ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Söz konusu açıklamayı Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit değerlendirdi. Çetin Yiğit, Amasra’da meydana gelen maden kazasının ardından cumartesi günü bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’in kendisini çağırarak daha önce görüşmelerini yaptığı bu yasa ile ilgili tekrar bilgi aldıklarını söyledi.

DÜZENLEMEYİ YERİNDE KARAR OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık 6 ay kadar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit madenci ailesi çocuklarının kamuda istihdamına yönelik yıl sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin talimat verdiğini hatırlatan Yiğit, yapılacak düzenlemenin yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Çıkarılacak olan yasadan 400 şehit madenci ailesi ile son olarak Amasra’da şehit olan 41 madenci ailesinin yararlanacağını anlatan Yiğit, “Cumartesi günü Amasra bölgesindeyken Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanımız Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile beraber beni çağırdılar. Medin şehidi aileleri ile ilgili olarak bakanımıza verdiğimiz bir konu vardı. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 5-6 ay önce bir talimatı vardı bu konunun çözülmesi noktasında. ‘Ne yapabiliriz, nasıl olur?’ diye benden bilgi istediler. Bende kendilerine konunun düzelmesi için 2003 ve 2014 tarih sınırlamasının kaldırılması gerektiğini, ayrı bir düzenleme yapıldığında tekrar bir mağduriyet doğabileceğini söyledim" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklaması mutlu etti! Şehit madencilerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"EN AZINDAN AİLELERİMİZ İÇİN İYİ BİR SONUÇ OLDU"

Sözlerine devam eden Yiğit şunları kaydetti: "Tek çözümün 2003 ve 2014 tarih sınırlandırmasının kaldırılıp tüm maden şehidi ailelerinin bundan faydalanması gerektiğini söyledik. Onlarda konuya olumlu bakıp ‘Bu şekilde yapalım’ dediler. İçişleri Bakanımız ‘önümüzdeki günlerde görüşülecek olan torba yasaya bunu da koyalım. Bir an önce bu konuyu çözelim’ dediler. Bu günde Bakanımız açıklama yaptı. Ben bu bağlamda Çalışma Bakanımıza, Enerji Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Türk İş Genel Başkanına, GMİS Genel Başkanına ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. En azından ailelerimiz için iyi bir sonuç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yeni çıkacak yasa ile 400 şehit madenci yakını kamuda istihdam edilecek
2003-2014 arasında bu yasadan faydalanan Türkiye genelinde 162 madenci ailesinin olduğunu, yeni çıkacak yasa ile birlikte 400 şehit madenci ailesinin daha kamuda istihdam edileceğini ifade eden Yiğit, Amasra’da ki 41 şehit madenci ailesi ile birlikte bu sayının 441-450 civarında olacağını söyledi. Yiğit ayrıca Soma’da meydana gelen kazada şehit olan madenci aileleri ilgili yasanın ise ‘Terör şehidi aileleri’ yasasının içerisine konularak bu şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Bakan Bilgin’in verdiği müjdeyi olumlu bulmakla birlikte Amasra’da 3 gün önce 41 madencinin şehit olması nedeniyle sevinemediklerini belirten Yiğit, kendisinin de 11 yaşındayken babasının madende şehit olduğunu belirterek, “O acıları en iyi biz biliyoruz” diye konuştu.

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