Bakan Bozdağ'dan açıklama: "Vatandaşlarımız devletine ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osmaniye’de AFAD Kriz Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Bozdağ, ardından Osmaniye Valiliği, AFAD, TOKİ, Osmaniye Belediyesi ve Karayolları tarafından şehir merkezi, Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki alanda kurulumu süren konteyner kenti ziyaret etti.

"KONUTLARI VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Burada açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Osmaniye başarılı bir koordinasyon çalışmasıyla enkazların kaldırıldığı, vatandaşlarımızın kimliklendirilmesi işlemleri, ailelerine teslim edilmesi, sağ salim kurtarılması ve diğer konularda önemli çalışmalar yapıldığını gördük. Konteyner kentlerde yerleşim yavaş yavaş başlamış, burada vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımız devletine, Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar. Bu ihtiyaçların giderileceğini, en kısa zaman içerisinde de kalıcı konutlara kavuşacaklarına olan inançlarını ifade ettiler.

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Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi bir yıl içerisinde Osmaniye'mizde de deprem mevzuatına uygun, depreme dirençli, sağlıklı, kalıcı, daha güvenli konutları yapmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Eşyalarını da kendilerine vererek daha iyi yaşama fırsatını onların önüne koyacağız. Şu anda Osmaniye'de yeni konutların yapılacağı alan da tespit edilmiş. TOKİ burada ihalesini yakında yapıp, başlayacaklar. Önümüzdeki mart ayı içerisinde inşallah burada da konutları, hak sahiplerine teslim etme imkanımız olacaktır" dedi.