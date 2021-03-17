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  3. Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamalarında; "Bir toplantı ile tüm sorunların çözülmesi beklenemez. 14 Nisan'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesini ele alacağız." dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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