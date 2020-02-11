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  3. Bakan Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek"

Bakan Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek"

"Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek"

"Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

 

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