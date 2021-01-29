Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 3 + 3 formatta iş birliği planlıyoruz!

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; "Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÜNEY KAFKASYA'DA 3+3

"Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

KAÇIRILAN TÜRK GEMİCİLER

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimiizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

Gemilerimize yönelik ve diğer gemilere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda neler yapılabilir bunu da bölge ülkeleri ile ele alacağız."

"İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:

"İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.

Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.

İran ve Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz"