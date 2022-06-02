Bakan Çavuşoğlu: "İsveç ve Finlandiya'nın bizi anlaması yetmez, kaygılarımızı gidermeleri lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programlarına katılım sağlamak üzere Ankara’dan yüksek hızlı trenle Eskişehir’e geçti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, valiliğe ziyarette bulundu. Eskişehir Valisi Ayyıldız’dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Çavuşoğlu daha sonra Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı makamında ziyaret edip, daha sonra kongre merkezinde öğrencilerle buluşarak, burada Türkiye’nin dış politikalarını, koronavirüsün ardından dünyadaki gelişmeleri sıraladı.

"GEÇİCİ BİR TREND DEĞİL, EKONOMİK KRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, geleceğe yönelik istikrarı güçlendirmek adına birlik olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün göç küresel bir sorun, tarım, terörle mücadele, terörle mücadele de çifte standart. İklim değişikliği gerçek yaşıyoruz. Geçici bir trend değil, ekonomik kriz. Tüm dünyada buna benzer sorunları çözmek ve geleceğe yönelik istikrarı güçlendirmek için birlikte çalışmak gerekir. Uluslararası sistemin o nedenle güçlü olması gerekir. Çünkü bu sorunlarla bir ülke, bir millet tek başına mücadele edemez. Bir uluslararası örgütte tek başına mücadele edemez. O nedenle küresel sistemin bir taraftan güçlendirilmesi, bir taraftan da etkin çalışması uyum içinde çalışması da önemli. Bu şartlar altında, değişen dünyada liderlik yapabilecek maalesef ülke sayısı da çok az. Kafanızda canlandırın, kaç tane ülke bahsettiğimiz sorunlarda samimi bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyor. Ya da istese bile kapasitesi var mı? Kaç tane ülkenin var. Ama gururla söylemek isterim ki Türkiye, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en etkili kullanan lider ülkelerden bir tanesi oldu dünyada. Atatürk’ün ortaya koyduğu 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' temel ilkesinden hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği daha adil bir dünya hedefi için çalışıyoruz. Uluslararası sistemde, etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Sadece çok taraflılık yetmez, etkin çok taraflılık gerekir. Yine Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' sözü bu çabalarımızın özlü bir ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu,

"Herkesin bugün küresel sistemde uluslararası sistemde yapabileceği kolay bir şey değil çünkü çok baskı var. Ülkeler, milletler üzerinde çok baskı var. Azınlıklar üzerinde çok baskı var. Diğer taraftan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda da teröre destek veren, ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefiklik yapılamayacağını söylüyoruz. Herhangi gizli bir gündemimiz yok. Biz NATO'nun genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Ama bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olursa, siz müttefik olacaksanız biz sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Sizin de müttefiklerin kaygılarını anlamanız lazım. Anlamak yetmez, gidermek lazım. Türkiye'ye karşı savunma sanayii ürünlerinde kısıtlama getireceksiniz. Kısıtlamanın gerekçesi ne? PKK ve YPG’ye yönelik operasyonlarımız. Yani terörle mücadelemiz. Yani bir kısıtlama, ürün satmama kararı kime karşı alınır? Düşmana karşı değil mi? İlişkilerinizin hiç olmasını istemediğiniz ülkelere karşı olur. Var işte dünyada herkesin ilişkilerini yani aşağı yukarı minimumda tuttuğu ülkelerde var sistemin içinde. Ama siz Türkiye gibi Avrupa'ya çok önemli katkı sağlayan bir ülkeye kısıtlama getiriyorsunuz. Açıkça bunu söylüyoruz. Bu kaygılarımızın giderilmesi gerektiğini ve bu ülkelerin de bu yönde somut adımlar atması gerektiğini söyledik. Kendilerine belgeyle de verdik" diye konuştu.

'BARIŞ İÇİN SEN NE YAPIYORSUN?'

"Şimdi ilkesel tavır sergilemek çok önemli. Zor da olsa sergilemek çok önemli. Bir taraftan sistemi eleştiriyoruz, bir taraftan etrafımızda çatışmalar var. Yani barış için sen ne yapıyorsun? Sorunların çözümü için ne kadar katkı sağlıyorsunuz? Biz işte Türkiye olarak için diplomasi yürütüyoruz. İşte Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada bizden başka bir araya getirebilen bir ülke oldu mu? Bu hem ilkeli dış politikanın yansımasıdır. Hem de barış için samimi çaba sarf etmedir. İşte Montrö'nün uygulanmasından tutun da şu savaşın başladığı günden bu yana izlediğiniz objektiftir ve dengeli dış politika tüm taraflı tarafsız tüm halkımız tarafından da desteklenen bir dış politikadır. Halkın desteği olmazsa bunu sürdürmek mümkün değil. Bir taraftan çünkü dışarıdan da yok yaptırımlara katılacak mısınız? Yok şunu şöyle yapacak mısınız diye soranlar veya işte örtülü bir şekilde yapsanız iyi olur diyenler oluyor. Ama önemli olan kendi halkımızın uyguladığınız dış politikaya veya herhangi bir politikaya olan desteğidir"