Bakan Çavuşoğlu açıkladı: "124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"14 günlük karantina olmazsa olmazımız. Toplam 50’den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza evden çıkmamaları konusunda duyurularımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın riskten uzak olmaları önemlidir. Talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Cezayir’deki bin 200 vatandaşımız getireceğiz. Irak’ta yaklaşık 1450 civarında vatandaşımız var. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu vatandaşlarımızı getirememiştik. Gerekli izinleri aldık, alıyoruz.

TIR şoförlerinin yaşadığı sorunlar var. Bunları da aşabilmek için yetkililerle temastayız. Bunların çalışmalarını da yapıyoruz. Her konuşmamız da kaç ülke bizden malzeme talebinde bulundu. Bugüne kadar 94 ülke. Sadece 23 ülkenin ihtiyacını kısmen karşılayabildik. Ama önce kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. İhtiyacımızın fazlası olursa o ülkelere de yardım gönderebiliriz ama önce kendi ihtiyaçlarımız. Yurt dışında 124 vatandaşımız var. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin taziye dileklerini ilettik."

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