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Bakan Çavuşoğlu, NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi temaslar için Avrupa'ya gitti. Bakan, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bakan Çavuşoğlu, NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de

Bakan Çavuşoğlu, NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de

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