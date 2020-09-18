Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktıAkdeniz'de 5.7 şiddetinde deprem!Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı18 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Bakan Koca: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66Mesai saatleri değişti mi? | Yeni mesai saatleri ne oldu?Kademeli mesai nedir? | Kademeli mesai nasıl olacak?Vali Yerlikaya duyurdu! İşte yeni mesai saatleri...Fransa'da yasakların gevşetilmesinden sonra ölü sayısı ilk kez arttıŞehit babasından HDP açıklaması: Onlardan Kürtlere dost olmaz!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Yunanistan Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.

Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz.

Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olana yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız.

Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik."
 

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT