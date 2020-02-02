Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonuna ilişkin açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Vuhan'da yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Koca Yusuf Çin'e giderken bir de tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu Çin'de büyük yankı buldu. Bir tek Türkiye ve Japonya göndermiş. Ve Türkiye'nin bu tutumu Çin'de büyük yankı uyandırdı. "Bir tek Türkler bize dostluklarını gösterdiler" şeklinde.

"CAN KARDEŞLERİMİZİ ORADA BIRAKMAMIZ ZATEN MÜMKÜN OLAMAZDI"

Arkadaşlarımız 36 saat hiç uyumadan bu süreci gerçekleştirdiler. Gürcistan, ve Arnavutluktan. Azerbaycan'dan tabii ki geldi. Can kardeşlerimizi orada bırakmamız zaten mümkün olamazdı. Bölgede Büyükelçiliğimiz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu operasyonu gerçekleştirdik.

"VATANDAŞLARIMIZIN HİÇBİRİNDE VİRÜS BELİRTİSİ YOK"

Şu an gelen vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs ya da hastalık belirtisi yok. 15 gün karantina süreci olacak. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya'da meydana gelen patlama da malum vatandaşlarımız vardı. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.