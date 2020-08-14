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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Oruç Reis açıklaması: Yunanistan karşılığını alır

Bakan Çavuşoğlu'ndan Oruç Reis açıklaması: Yunanistan karşılığını alır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis gemisine ilişkin olarak, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Oruç Reis açıklaması: Yunanistan karşılığını alır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis gemisine ilişkin olarak, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" dedi.

Çavuşoğlu, "Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması lazım" dedi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında dün imzalanan "normalleşme" anlaşmasına ilişkin olarak,"Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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