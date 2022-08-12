Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, kullandığı "Muhalif Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik.” sözleri sonrası Azez ve Cerablus'ta olaylar yaşandı. Türkiye karşıtı eylemcilerin Türk bayrağı yaktığı görüntüler tepkiye yol açtı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansının son gününde basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile 10 ay önce Belgrad'daki Bağlantısızlar Toplantısı'nda görüştüğünü belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini belirterek, " O toplantı marjında, yemekten önce. Sonuçta orada da biraz önce söylediğim, bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu... Teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı

TÜRK BAYRAĞI YAKILDI, KARARGAHLARA SALDIRDILAR

Bu açıklamalarından ardından Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez ve Cerablus'ta Türkiye karşıtı eylemler başladı. Azez’de bir grup protestocu direğe asılı olan Türk Bayrağı'nı yaktı, ayrıca Türk askerinin bulunduğu karargahlara saldırı girişimi yapıldı. Öte yandan parkların tahrip edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı

Söz konusu görüntüler tepki çekerken Suriye Milli Ordusu, protestocuların bulunarak cezalandırılacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı

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