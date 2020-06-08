Bakan Dönmez açıkladı: 10 bin kişi için 350 milyon TL ödeme yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık" dedi.

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