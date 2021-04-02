Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile görüştü! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını ifade eden Bakan Elvan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum." Berkem Temizel Gece Editörü