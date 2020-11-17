Bakan Elvan'dan flaş ekonomi açıklaması: Büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, bakanlıkların 2021 yılı bütçelerine ilişkin görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uzun süre Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, yeni görevinde başarılar diledi.

5 DAKİKA KONUŞACAKLAR

Kovid-19 nedeniyle bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı sayıları ve sürelerinin sınırlandırılmasının doğru olacağını ifade eden Yılmaz, her parti grubuna komisyon üye sayısının iki katı konuşmacı eklenmesi ve konuşma sürenin 5 dakikayla sınırlandırılmasını komisyonun oylarına sundu. Öneri kabul edildi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Yılmaz'ın kabul edilen önerisinin uygulamada sıkıntı yaratacağını savundu.

MASKE ÇIKARMADAN KONUŞMA YAPILSIN ÖNERİSİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinin, konuşmalarını maskelerini çıkarmadan yapmasını önerdi.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK BÜTÇELER

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bütçeleri görüşülecek.

BAKAN ELVAN'DAN EKONOMİ SUNUMU

Bakan Elvan, bakanlığının bütçesine ilişkin olarak gerçekleştirdiği sunumda açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.

Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.

Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz.

Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...