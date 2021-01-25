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  3. Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledik

Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledik

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan,"Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik." dedi.

Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledik

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.

 Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı."

 

Son dakika... Kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı verildi, vergiler ertelendiSon dakika... Kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı verildi, vergiler ertelendi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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