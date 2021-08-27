Bakan Elvan'ın kardeşiyle ilgili açıklama gecikmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın avukatı Ali Göksu, AKP milletvekilliği, bakanlık ve bakan yardımcılığı yapan Ali Rıza Alaboyun’un Elvan’ın kardeşiyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Göksu şunları söyledi: “Müvekkilim sayın Lütfi Elvan’a ilişkin, Ali Rıza Alaboyun isimli şahsın bir haber ajansında yer alan ve bazı internet sitelerinde haberleştirilen iddiaları tamamen asılsız ve külliyen hayal mahsulüdür. Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

ALABOYUN'DAN KARDEŞİ OLDUĞU İÇİN YÖNETİME ALINDI İDDİASI



AKP milletvekilliği, bakanlık ve bakan yardımcılığı yapan Ali Rıza Alaboyun, Lütfi Elvan’ın kardeşi Osman Elvan’ın, önceki adı Kombassan Holding olan Bera Holding’de ikinci defa yönetimine girdiğini ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğunu iddia etmişti.

Alaboyun, “Osman Elvan, Lütfü Elvan’ın kardeşi olduğu için yönetime alındı. Diş hekimiydi. Yönetime alınmasını en çok isteyen Haşim Şahin oldu. Lütfi Elvan’ın da onayıyla alındı o dönem. Osman Elvan fazla gelmeyecekti. İşleri çok yoğundu. Fakat sonradan olayın içerisine birden müdahil oldu. Osman Elvan’ın yönetime girmesi 2020 yılının başlarıydı sanırım. Kanun çıktıktan sonra böyle bir tavrın içerisine girdiler. Osman Elvan daha sonra şunu yaptı. Kanunda en çok emek benim olmama rağmen, işte ‘Bu kanunu Lütfi abim çıkardı’ diye Konya camiasında değişik yerlerde söylenti yaymaya başladı” iddiasını dile getirmişti.