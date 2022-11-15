Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu hakkında açıklamalarda bulundu. Otoyolun Türkiye ekonomisine sağladığı katkı hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 100 yıllık projeleri 20 yıla sığdırdıklarını vurguladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Türkiye’nin en büyük otoyol projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine girmeden hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanının oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!

OTOYOL HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkisinden başladığına işaret ederek, "Sanayinin can damarları İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu’na birkaç noktadan entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na bağlandığında, ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kurulmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞLER

Bakan Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu aktararak, Avrupa’yı Asya’ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını ve kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesinin artacağına vurgu yaptı.

EKONOMİYE DEV KATKI

Karaismailoğlu, projeyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığı bilgisini paylaşarak, "Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden beri yaklaşık 1,3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı." ifadesini kullandı.

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