Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin flaş açıklama: "En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Bu gayretlerin sonucunda, altyapıdan ulaşım faaliyetlerinin düzenlenmesine kadar emniyet, güvenlik, çevre ve sosyal konularda çağın gerektirdiği bir düzeyi yakaladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda AB ile eskisinden daha hızlı, verimli ve yapıcı bir işbirliğini hayata geçirmek için ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır ve kararlıyız” dedi.