Bakan Kasapoğlu duyurdu: Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan'da başlıyor!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Amatör futbolcular, 12 Ocak'ta Ankara’daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Pandemiden dolayı maçların 10 aydır oynanmadığını belirten sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını vermişti.