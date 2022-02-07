Bakan Kasapoğlu duyurdu: GSB yurtlarında internet kotası 32 GB'a yükseltildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 16 GB olan internet kotasının 32 GB'a yükseltildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yaşadığı internet sorunu kotası için önemli bir adım atıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık!" ifadesini kullanarak," GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik." dedi.
Böylece öğrenciler, internet kullanımında bir nebze rahatlama yaşayacak.
Gençler istedi, biz yaptık!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 7, 2022
GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik. pic.twitter.com/qEdNkyKqkH