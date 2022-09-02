Bakan Kirişci'den üreticiye müjde! 519 milyon liralık ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından paylaşım yaparak çiftçilere beklenilen müjdeli haberi verdi. Açıklamalara göre, 519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek kapsamında; TMO alım prim desteği için 478 milyon 381 bin 990 TL, Uzman eller proje desteği için 5 milyon 741 bin 859 TL, Toprak analizi desteği için 247 bin 480 TL, Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 34 milyon 931 bin 691 TL, Hububat ve Baklagil dane mısır desteği için 324 bin 54 TL ödeme yapılacak.