Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somalili toplam 15 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin,"6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılıyor " açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.
Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4’ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."
Somali’deki terör saldırısında— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2020
6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.
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