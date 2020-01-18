Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somalili toplam 15 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.

Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4’ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."