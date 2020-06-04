Bakan Koca açıkladı: 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, ' 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?' sorusuna ilişkin en net kararın önümüzdeki hafta alınabileceğini belirtti.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

Kurulun gündeminde bu konunun da olduğunu belirten Bakan Koca, yasağın kalkmasıyla ilgili son kararın önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına karara bağlanabileceğini, açıklamanın da önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

Halihazırda 65 yaş üstü vatandaşlar her hafta pazar günleri saat 14:00-22:00 arasında sokağa çıkabiliyor.