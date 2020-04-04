Bakan Koca: Bilim Kurulu’na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde salgını ve tedbirleri çok farklı yönlerden ele alacağımız, Bilim Kurulu’na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kurmuş olacağız. Bu kurulda, olayın psikolojik, sosyolojik, istatistiksel… boyutları değerlendirilecek. Yeni yaklaşımlar arayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı: