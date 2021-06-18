Bakan Koca duyurdu: Aşılamada kritik eşik aşıldı! 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı... Bu bir rekor!

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, salgının önüne geçmek için başlatılan aşılama kampanyasına ara verilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda, günlük yapılan doz sayısını düzenli olarak paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

"İÇİNİZ RAHAT UYUYUN"

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.

Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan ve 18 Haziran Cuma sabahı, saat 07.32 itibarıyla güncellenen verilere ülkemizde, aşılamanın başladığı günden bu yana, 38 milyon 865 bin 262 doz aşı uygulandı. 14 milyon 154 bin 173 kişiye ise 2 doz aşı birden yapıldı.

Bununla birlikte, İstanbul'da uygulanan doz sayısı 6 milyon 906 bin 543'e, Ankara'da 3 milyon 284 bin 720'ye ve İzmir'de uygulanan doz sayısı ise 2 milyon 634 bin 782'ye ulaştı.