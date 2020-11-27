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Bakan Koca duyurdu: Yüzde 100 artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulunarak, "Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 100 artış var

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüs  vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

VAKA SAYISI YÜZDE 100 ARTAN 5 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi;

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar:

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 100 artış var

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 100 artış var

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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