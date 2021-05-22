Bakan Koca güzel haberi verdi: Aşı sorunu çözüldü, yasaklar azaltılacak

Gazeteci Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında kaleme aldı. Bakan Koca, Hakan'ın aşı tedariki, aşılama programı ve salgın tedbirlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Köşe yazısında Bakan Koca ile görüştüğünü anlatan Hakan, " Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu: 'Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?' Şu cevabı verdi: 'Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür " ifadelerini kullandı.

30 MİLYON AŞI, 30 MİLYON KİŞİYE YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech firmasından gelecek olan 30 milyon doz aşının 30 milyon kişiye yapılacağını dile getirerek," BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız.” diye konuştu.

Bakan Koca, ikinci doz aşıların ise BioNTech'in yeni gelen dozlarıyla Temmuz ayında yapılacağını kaydetti.

HAZİRAN'A 20 YAŞ VE ÜSTÜ AŞILANACAK

Ahmet Hakan," Bakan Koca, 'Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak' sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca’nın: 'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.' " dediğini yazdı.

"SİNOVAC VE SPUTNİK GELMESE BİLE SORUNUMUZU ÇÖZMÜŞ DURUMDAYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, aşı tedarikine ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.”

"YASAKLAMALARI AZALTACAĞIZ"

Bakan Koca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara ilişkin olarak," Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.” dedi.

ÇOCUKLARA KORONAVİRÜS AŞISI YAPILACAK MI?

Bakan Koca, 20 yaş ve altı bireyler ve çocukların aşılanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

“BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.”

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.