Bakan Koca'dan "Özür dile" kampanyası paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda “Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.” ifadesini kullanmıştı. Bakan Koca, hakkında bugün Twitter'da özür dile kampanyası başlatılmıştı. Bakan Koca, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım. Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, “Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.” şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?"

Bakan Koca, paylaşımında hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladığı tweetin ekran görüntüsüne de yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sün akşam saatlerinde Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Bakan Koca paylaşımında "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerine yer vermişti.

Bu ifadelerin ardından başka bir paylaşımda daha bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tweetine "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor." notunu düşerek bir video paylaşmıştı.

İşte o video: