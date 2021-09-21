Bakan Koca haritayı paylaştı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye toplumsal bağışıklığın çok gerisinde! O illerde risk çok yüksek
Bakan Koca haritayı paylaştı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye toplumsal bağışıklığın çok gerisinde! O illerde risk çok yüksek
Sağlık Bakanlığının ilk kez açıkladığı iki doz aşılama haritasına göre 7 il mavi kategoride yer alırken 10 il ise kırmızı kategoride yer aldı. Söz konusu veriler Türkiye'nin aşılamada hız kazanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.