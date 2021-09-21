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  3. Bakan Koca haritayı paylaştı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye toplumsal bağışıklığın çok gerisinde! O illerde risk çok yüksek

Bakan Koca haritayı paylaştı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye toplumsal bağışıklığın çok gerisinde! O illerde risk çok yüksek

Sağlık Bakanlığının ilk kez açıkladığı iki doz aşılama haritasına göre 7 il mavi kategoride yer alırken 10 il ise kırmızı kategoride yer aldı. Söz konusu veriler Türkiye'nin aşılamada hız kazanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Koca haritayı paylaştı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye toplumsal bağışıklığın çok gerisinde! O illerde risk çok yüksek 1112

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken aşılama oranında beklenen düzeyin çok uzağında olunduğu bir kez daha rakamlarla gözler önüne serildi. 

 