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  3. Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı

Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında il il koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında il il koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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