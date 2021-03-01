Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında il il koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."