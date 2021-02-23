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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı: Bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı: Bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. 

Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

İşte illere göre haftalık vaka sayısı:

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı: bazı illerimizde belirgin artış var

Berkem Temizel
Gece Editörü
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