Bakan Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüs risk haritasını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan alınan yeni tedbirleri ve ramazan ayında uygulanacak yasakları açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medya hesabında koronavirüs risk haritasını paylaştı.
Virüsün gücünü kaybetmediğini ifade eden Bakan Koca, haritayı maviye çevirmenin mümkün olduğunu belirtti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."
29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?