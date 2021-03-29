Bakan Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı!

29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"

Karadeniz'de bir garip çelişki: Salgın durdurulamıyor; aşı karşıtlığı ve rehavet bir arada!