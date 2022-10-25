Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumu ve hastane randevuları hakkında konuştu, kamuya dönen doktor sayısı hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen grizu patlamasında yaralandıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...

YAŞI HASTAYA KÖTÜ MUAMELE YAPILMASI

Sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin kaydedildiği İçerenköy Özel Bayındır Hastanesinin durumuyla ilgili soru üzerine Koca, hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldıklarını, müfettişleri görevlendirdiklerini belirtti.

Soruşturmanın disiplin kuruluna geçen hafta geldiği bilgisini veren Koca, olayda yer alan sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumlarının değerlendirildiğini ifade ederek, "Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak." dedi.

Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...

ETLİK ŞEHİR HASTANESİNİN DURUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen günlerde açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesindeki yoğunluğun ne durumda olduğu sorusuna Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Etlik Şehir Hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli."

Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...

HASTANE RANDEVULARINA DÜZENLENME OLACAK MI?

"Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine ise Koca, bu konuda her gün iyileştirmeler yaptıklarını ifade ederken kamuya dönen doktor sayısı hakkında bilgi verdi.

Koca, "Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz." şeklinde konuştu.

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