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  3. Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kontrollü olarak normalleşme döneminin fiilen başladığını belirtti ve uyarıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında kontrollü olarak normalleşme döneminin konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.

Umutla beklenen günlere sosyal hareketlilik içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşılacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamayı haftalık olarak sürdüreceklerini belirtip risk haritasını da 15 günde bir yayımlayacaklarını ifade etti.

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız.

7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak."
Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Son dakika | Bakan Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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