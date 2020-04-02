Bakan Koca, koronavirüs ile alakalı yeni rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 356'ya, vaka sayısının ise 18 bin 135'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 18 bin 757 yapıldı ve 2 bin 456 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ise şu şekilde:

"Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici."

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